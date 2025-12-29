Haberler

Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi


Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 Aralık Salı ve 31 Aralık Çarşamba günlerinde eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu. Aşırı soğuklar ve beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde salı ve çarşamba günü eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, aşırı soğuklarla birlikte 30 Aralık Salı günü buzlanma, 31 Aralık Çarşamba günü de yoğun kar yağışının beklendiği belirtildi.

"Vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yaygın ve örgün eğitim yapan tüm okul ve kurumlarda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı kreş, gündüz bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 2 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır."

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
