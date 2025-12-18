Bitlis kırsalında iki düzensiz göçmen yakalandı
Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında Afganistan uyruklu iki düzensiz göçmen yakalandı ve göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen S.D. adlı şüpheli tutuklandı.
Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla çalışmalar yürüttü.
Bu kapsamda ilçe kırsalında 15 Aralık'ta Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen S.D. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler sınır dışı edildi.
Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel