Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi

AK Partili Mustafa Varank hakkında inceleme
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı

Belediye başkanından sonra yardımcısı da aynı suçtan tutuklandı
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM'e takdir: Bakırhan'ın sözleri değerli

Çok konuşulacak sözler! Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM Parti'ye takdir
Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi

İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu

Bitlis'te Düzensiz Göçmen Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda ayrıca sahte pasaportlar ve toz esrar ele geçirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele ile Tatvan Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 26 Mart'ta düzenlenen ortak operasyonda, Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonda, 3 sahte pasaport ve 105 gram toz esrar ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler sınır dışı edildi.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.