Haberler

Ayşe'nin ölümü sonrası esnaf tedbir aldı; biriken kar kütleleri temizleniyor

Ayşe'nin ölümü sonrası esnaf tedbir aldı; biriken kar kütleleri temizleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşen kar kütlesinin altında kalarak hayatını kaybeden Ayşe İder'in ardından, esnaf ve yetkililer, biriken karların kontrollü olarak temizlenmesi için çalışmalar yaptı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde Ayşe İder'in (21) düşen kar kütlesinin altında kalarak ölümü sonrası kentte esnaf, tedbir aldı. Yoğun karın etkili olduğu kent merkezinde 3 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütleleri, kontrollü olarak yola dökülerek temizlendi.

Tatvan ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde 6 Ocak'ta Ayşe İder, çatıdan düşen kar kütlesinin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. İder, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, ilçede büyük üzüntüye neden olurken; yoğun karın bulunduğu Bitlis kent merkezinde esnaf tedbir amaçlı çalışma yaptı. Nur Caddesi Hatuniye Sokak'ta 3 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlelerinin kontrollü olarak yola dökülmesi sağlandı. Şelale gibi akan kar kütleleri, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Çatıdan düşen kar kütleleri nedeniyle kapanan yol da iş makinesi ile temizlenerek yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor

Terör örgütüne verilen süre doldu, ABD'den apar topar açıklama geldi
Komşu yanıyor! Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler

Kaosa sürüklenen komşuda korkulan oldu! Çakmağı bu kez oraya çaktılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi

Hastane mescidinde kahreden görüntü: İzleyenler bakanlığı etiketledi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi korkutan gelişme

Dev derbi öncesi korkutan gelişme
Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek

Öncekini unutun! Bu sefer daha kuvvetli geliyor, 3 gün sürecek
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde köklü değişiklik

Öğretmenler dikkat! Yönetmelik sil baştan değişti
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi

Hastane mescidinde kahreden görüntü: İzleyenler bakanlığı etiketledi
Trump gözünü bu kez Küba'ya dikti! Açık açık tehdit etti

Hedefinde bu kez başka bir ülke var: Oraya girip patlatmak dışında...
Herkes çiçek satan bu kızı konuşuyor

Herkes çiçek satan bu kızı konuşuyor