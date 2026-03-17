Haberler

Bitlis'te buzlanma nedeniyle 2 TIR devrildi: 1 yaralı, 10 büyükbaş hayvan öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te yoldaki buzlanma nedeniyle 2 TIR devrildi. Kazada bir şoför yaralanırken, TIR'lardaki 10 büyükbaş hayvan hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BİTLİS'te yoldaki buzlanma nedeniyle 2 TIR'ın devrildiği kazada şoförlerden biri yaralandı. TIR'lardan birinin taşıdığı 10 büyükbaş öldü.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Tatvan yolunun Benekli köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 34 RGZ 27 ve 12 ACN 223 plakalı, büyükbaş hayvan yüklü 2 TIR, yolda oluşan buzlanma nedeniyle kayarak bariyerlere çarpıp, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, trafik, AFAD ve Tatvan Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan şoför, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada TIR'lardaki yaklaşık 10 büyükbaş hayvan ölürken, 10 büyükbaş hayvan ise yaralı olarak kurtarıldı. Kazanın ardından Karayolları ekipleri tarafından tuzlama çalışması gerçekleştirildi. Devrilen TIR'lar, çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi

Savaş kaybettirecek 2 milyar dolarlık fiyasko! Trump fena enselendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB davasında 6. gün! İtirafçı, 'Vali Gül' iddiasından 180 derece döndü

Davada 6. gün! İtirafçı, "Vali Gül" iddiasından 180 derece döndü
Emniyet amiri Birson Ergene arabasında ölü bulundu! Bir de not bıraktı

Emniyet amiri arabasında ölü bulundu! Bir de not bıraktı
Trump'ın 'Küba'yı alma onuru benim olacak' mesajına Rusya'dan jet yanıt

İki süper gücü karşı karşıya getiren ülke! Trump'a tarihi rest geldi
Tedesco'nun korktuğu başına geldi

Tedesco'ya çok ama çok kötü haber
İBB davasında 6. gün! İtirafçı, 'Vali Gül' iddiasından 180 derece döndü

Davada 6. gün! İtirafçı, "Vali Gül" iddiasından 180 derece döndü
Öldürülen taksicinin katil zanlısıyla araç içi görüntüsü ortaya çıktı

Katil kamerada!
İlk görüşte anlamak biraz zaman alabilir! Tartışma yaratan görüntü

Tartışma yaratan kare!