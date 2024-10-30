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Bitlis'te Ayı Saldırısına Uğrayan İngiliz Turist Kurtarıldı

Bitlis'te Ayı Saldırısına Uğrayan İngiliz Turist Kurtarıldı
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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda gece kamp yapan İngiliz turist Christopher Lomas Adams, ayı saldırısının ardından ekipler tarafından kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Adams, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından güvenli bir şekilde bölgeden alındı.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda gece kamp yaparken ayı saldırısı sonucu mahsur kalan İngiliz turist, ekiplerce kurtarıldı.

AFAD'tan yapılan açıklamada, Bitlis'e gelen İngiltere vatandaşı Christopher Lomas Adams, Türkiye'nin en büyük krater gölünü bünyesinde barındıran Nemrut Kalderası'nda kamp yaptı.

İngiliz turist, gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ayı saldırısına uğrayıp mahsur kaldığı ihbarını yaptı.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen UMKE, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarılan Adams, sağlık ekibine teslim edildi.

Turistin saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel

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