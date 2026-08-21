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Ahıska Türkü ailelere kalıcı evler teslim ediliyor

Ahıska Türkü ailelere kalıcı evler teslim ediliyor
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan kurtarılan Ahıska Türkü aileler için Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutların teslim sürecinin başladığını duyurdu. Bakan Çiftçi, mazlumlara sahip çıkmanın önemini vurgulayarak, tüm hak sahibi soydaşların en kısa sürede güvenli yuvalarına kavuşacağını belirtti.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaş bölgesinden getirilen Ahıska Türkü aileler için Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutların teslim sürecinin başladığını duyurdu.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından 'Muhacire ensar olmak' başlıklı bir paylaşımda bulundu. Çiftçi, "Bizler, darda kalana kapısını açmayı, yurtsuz kalana yurt olmayı inancının ve medeniyetinin en mukaddes emaneti sayan bir milletiz. Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bu ülke daima mazlumların sığınağı olmaya devam edecektir. Türkiye olarak inancına, diline, kökenine bakmadan tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı, onların uluslararası alandaki sesi olmayı sürdüreceğiz' sözleri; mazlum ve mağdurlar için bir umut, tüm dünya için bir ders, bizim içinse en önemli rehberdir. Ukrayna'daki savaş sırasında ateş çemberinden kurtardığımız Ahıska Türkü soydaşlarımız, zorlu yolculuklarını ve sonrasında Türkiye'de yaşadıklarını anlattı. Sınır kapımızdan girerken bir elinde peşkire sardığı Kur'an-ı Kerim'i, diğer yanında vefat eden evladının yadigarı 'Boncuk' isimli kedi yavrusunu gözü gibi koruyan Kibriya Annemizin hikayesi, merhamet medeniyetimizin ne anlama geldiğinin en somut örneğidir" dedi.

'MAZLUMUN ELİNDEN TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Çiftçi ayrıca "Dört yıl önce geçici barınma merkezlerimizde yaralarını sardığımız kardeşlerimiz, bugün kalıcı ve sıcak yuvalarına kavuşuyor. Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda inşası yürütülen kalıcı konutlar, Bitlis Valiliğimizin çalışmalarıyla hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. İnşaatlarımız hız kesmeden devam ediyor; tek bir kardeşimiz bile dışarıda kalmayacak, tüm hak sahibi soydaşlarımız en kısa sürede kendi evlerine, güvenli yuvalarına kavuşacak. İçişleri Bakanlığı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kimsesizlerin kimsesi, sessiz yığınların sesi olmaya; İslam'ın o yüce şefkatiyle mağdurun ve mazlumun elinden tutmaya kararlılıkla devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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