Tatvan'da Sağlıklı Yaşam İçin Bisiklet Etkinliği

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 30 kişi, sağlıklı yaşama dikkati çekmek için Ahlat ilçesine kadar pedal çevirdi.

Nemrut Jeopark Spor Kulübü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilciliğince, sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak ve bölgenin tanıtımını yapmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Bu kapsamda ilçedeki Van Gölü sahilinde bir araya gelen 30 kişilik grup, pedal çevirerek Ahlat ilçesine ulaştı.

Öğretmenevinde bir süre mola veren grup üyeleri, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ettikten sonra tekrar Tatvan'a döndü.

Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Cemal Yıldırım, 30 kişilik grup ile güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ve bu kapsamda 90 kilometre pedal çevirdiklerini belirterek, etkinliğe desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kaynak: AA