Bitlis'te 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni Düzenlendi

Bitlis'te 2025-2026 eğitim öğretim yılı dolayısıyla açılış programı düzenlendi.

TOKİ Ahmet Eren İlkokulu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene katılan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

PKarakaya, bu yıl Milli Eğitim Bakanlığının kararıyla ilk dersin "Yeşil Vatan" temasıyla işleneceğini belirterek, doğa sevgisi ve çevre bilincinin çocukların gönlünde yer etmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim öğretim yılında başarı dileğinde bulunan Karakaya, öğrencilere doğayı sevmeleri ve çevreyi korumaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya'nın da katıldığı programda, okul bahçesinde öğrenci ve öğretmenlerle fidan diken Karakaya, "Her dikilen fidan geleceğe bırakılan bir umut ışığıdır" diyerek doğaya sahip çıkmanın önemini vurguladı.

Derslikleri dolaşarak öğrencilere hediyeler veren, onlarla sohbet eden Karakaya, bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Öğretmenlerle de bir araya gelen Karakaya, önemli ve kutsal bir görevi üstlendiklerini vurgulayarak yeni eğitim öğretim yılında başarı diledi.