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Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde Organ Bağışı Haftası Etkinliği

Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde Organ Bağışı Haftası Etkinliği
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Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi, Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikle organ bağışının önemine dikkat çekiyor. Hastanede açılan stantta organ bağışı hakkında bilgilendirme yapılıyor ve broşürler dağıtılıyor.

Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde Organ Bağışı Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, organ bağışına dikkati çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla Organ Bağışı Birimi görevlilerince hastanede açılan stantta vatandaşlara hem broşür dağıtılıyor hem de bilgilendirme yapılıyor.

Hasta, hasta yakınları ve personelin organ bağışında bulunmalarını teşvik etmek amacıyla kurulan standı ziyaret eden başhekim Gökmen Reyhanlı ve hastane yöneticileri, etkinliğe destek verdi.

Organ bağışının önemine dikkati çeken Reyhanlı, organ bağışının yalnızca bireylerin değil, herkesin üzerine düşen önemli bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Bağışlanan her organın hayata umutla tutunmaya çalışan hastalar için yeni bir yaşam anlamına geldiğini ifade eden Reyhanlı, şunları kaydetti:

"Hastanemizde açtığımız organ bağışı standında hem hastane çalışanları, hasta ve yakınlarının bilinçlenmelerine olanak sağlanıyor hem de merak edilen sorular yanıtlanıyor. Etkinlik çerçevesinde hasta ve hasta yakınlarına dağıtılan broşürlerle organ bağışının nasıl gerçekleştirildiği, kimlerin organ bağışında bulunabileceği ve organ bağışının hangi organları kapsadığı konularında detaylı bilgiye sahip olabiliyorlar. Organ bağışı bir hayat kurtarma aracıdır."

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
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