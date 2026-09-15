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Bitlis merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

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Bitlis merkezli 4 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

Bitlis merkezli 4 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, yasa dışı bahis faaliyetlerinde para naklinde kullanılan banka hesaplarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 13 şüpheli tespit edildi.

Bitlis merkezli İstanbul, Ankara ve Bilecik'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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