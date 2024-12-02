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Bitlis Kaplıcaları Yıldızlarla Buluşuyor

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Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Budaklı Kaplıcası, kış aylarında sıcak termal sularıyla ve yıldızlarla buluşarak görsel bir şölen sunuyor. Doğaseverler ve astronomi tutkunları için ilgi çekici bir mekan haline gelen kaplıcalar, hem sağlık turizmine hem de doğa gözlemlerine ev sahipliği yapıyor.

Bitlis kaplıcalarının yıldızlarla buluşması göz kamaştırıyor

BİTLİS - Bitlis'in Güroymak ilçesinde bulunan Budaklı köyündeki kaplıcanın yıldızlarla buluşması göz kamaştırıyor.

Bitlis'in huzur veren doğal güzellikleri, bu kez yıldızlarla buluşarak bir başka göz kamaştırıcı manzaraya ev sahipliği yapıyor. Özellikle kış aylarında mandaların girdiği sıcak termal sularıyla ünlü olan Budaklı Kaplıcası, gece saatlerinde gökyüzüyle birleşmesi görsel şölen sunuyor. Yılın farklı zamanlarında insanların ayrı, mandaların ise ayrı yerlerde suya girdiği kaplıcalar, son zamanlarda doğaseverlerin ilgisini yıldızların etkileyici gösterisiyle de cezbetmeye başladı. Dağlarla çevrili bu termal alanlar, geceleri, kristal berraklığındaki gökyüzünde parıldayan yıldızlarla adeta bir araya geliyor.

Kaplıcalarda termal suların dinlendirici etkisiyle rahatlayan ziyaretçiler, aynı zamanda bu eşsiz doğa manzarasının keyfini çıkarıyor. Bitlis kaplıcalarının bu benzersiz doğa harikası, yalnızca sağlık turizmi değil aynı zamanda astronomi tutkunları için de ilgi çekici bir nokta haline gelmeye başladı.

Yıldız gözlemi yapan Doğa ve Uzay Gözlemcisi Dr. Cihan Önen, kaplıcanın yıldızlarla buluşan atmosferini görüntüledi. Budaklı Kaplıcalarının açık alandaki kaplıcaları ile doğa harikası termal bir kaynak olduğunu ifade eden Önen, "Geniş bir havzaya yayılan bu kaplıca, çevre illerden pek çok insanın ziyaret ettiği önemli bir uğrak yeridir. Ayrıca, mandaların kaplıcadaki görselliğiyle de tanınmaktadır. Budaklı Kaplıcaları, yalnızca termal turizm değil aynı zamanda barındırdığı canlı türleri ve manda yetiştiriciliği açısından da çok değerli bir bölgedir. Burası binlerce mandaya ev sahipliği yaparak ekonomik bir kaynak oluştururken, doğaseverler için de muhteşem fırsatlar sunmaktadır. Bunun yanında, Bitlis'in pek çok bölgesinde şehir ışığının az olması ve muhteşem doğa harikaları, doğa ve uzay gözlemi yapmak isteyenler için eşsiz fırsatlar sunmaktadır. Günler süren emeğimizin sonunda harika fotoğraflar ortaya çıkması bizleri mutlu ediyor" dedi.

Bitlis Kaplıcaları Yıldızlarla Buluşuyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY - Güncel
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