Bitlis Eren Üniversitesi Öğrencileri Türkiye İkincisi Oldu

Bitlis Eren Üniversitesi Öğrencileri Türkiye İkincisi Oldu
Bitlis Eren Üniversitesi'nin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Kırşehir'deki üniversiteler arası yemek yarışmasında Türkiye ikinciliği elde etti. Ekip, Kırşehir'e özgü tatları modern tekniklerle sunarak tam not aldı.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Kırşehir'de düzenlenen üniversiteler arası yemek yarışmasında Türkiye ikinciliği elde etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Valiliği himayesinde ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ev sahipliğinde, 38. Ahilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen "Üniversiteli Şeflerden Kırşehir Yöresel Lezzetleri" temalı yarışmaya Türkiye'nin yedi bölgesinden üniversite ekipleri katıldı.

BEÜ'yü temsilen yarışmaya, Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Erkan Denk danışmanlığında, öğrenciler Kerime Karakaş, Gülay Kabul ve Berfin Kuluman katıldı.

Ekip, "Yokluktan Tercihe" adlı tabakta Kırşehir'e ait coğrafi işaretli ayva boranisi, Kaman cevizi, Cemele biberi ve süla kabağını modern tekniklerle yorumlayarak jüri üyelerinden tam not aldı.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, yarışmada Türkiye ikincisi olan ekibi makamında kabul etti.

Öğrencilere teşekkür belgesi takdim eden Elmastaş, başarının üniversitenin eğitim kalitesi ile öğrencilerin emeğini yansıttığını belirtti.

Elmastaş, "Öğrencilerimizin yarışmada gösterdiği başarı bizleri gururlandırdı. Üniversitemiz, öğrencilerini yalnızca akademik alanda değil, uygulamalı alanlarda da donanımlı bireyler olarak yetiştirmeye önem veriyor." ifadelerini kullandı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil tarafından gönderilen "Ahi Sancağı" plaketi de BEÜ adına Doç. Dr. Erkan Denk tarafından Rektör Elmastaş'a takdim edildi.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
500
