Bitlis Eren Üniversitesi'nden TÜBİTAK'a Rekor Proje Başvurusu

Bitlis Eren Üniversitesi'nden TÜBİTAK'a Rekor Proje Başvurusu
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Bitlis Eren Üniversitesi, bu yıl TÜBİTAK'a sunduğu 83 öğrenci projesinin kabul edildiğini duyurdu. Rektör Elmastaş, projelerin akademik kültürü artırdığını ve öğrencilere cesaret verdiğini belirtti.

Bitlis Eren Üniversitesince (BEÜ) bu yıl Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na (TÜBİTAK) sunulan 83 öğrenci projesi kabul edildi.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, bu yıl akademisyenler ve öğrencilerle yaptıkları toplantılar ve çalışmalar sonucunda proje sayısını artırdıklarını belirtti.

TÜBİTAK'a sundukları projelerin yüzde 50'den fazlasının kabul edildiğini belirten Elmastaş, "Önümüzdeki dönemde bu sayıyı artıracağız. Bu yıl TÜBİTAK tarafından 83 öğrenci projemiz kabul edildi. Bunlar çok önemli ve prestijli projeler. Hocalarımızın da TÜBİTAK projeleri var ama öğrenci projelerinde en fazla ivmeyi bu yıl yakaladık. Geçen yıl geçen proje sayımız 10'un altındaydı. Bu yıl 83 projemiz geçti."

Sosyal, sağlık, mühendislik, bilgisayar, yazılım ve yapay zeka alanlarında çok güzel projelerin geçtiğini anlatan Elmastaş, projelerle ilgili çalışma yürüten akademisyenlerin bazen seminerler düzenlediğini kaydetti.

Projelerin kabul edilmesinin üniversitenin proje kültürünü büyük oranda etkilediğini anlatan Elmastaş, şunları söyledi:

"Etkisi daha fazla olacak projeler üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Tecrübe edinen hocalarımız proje kültürünü de öğrendi. Projelerin kabul edilmesi öğrencilere de büyük cesaret verdi. Özellikle son sınıf öğrencilerimiz projelere katıldı. 'Bu işi yapabilirim' diyen gençlere bir vizyon katıyor. Belki ileride akademisyen olmak isteyen bu öğrencilerin bir kısmı daha farklı ve büyük projelerde yer alacak. Projeler öğrencilerimiz için faydalı oluyor. Öğrencilerimizin de neler yapabileceğini gösteriyor, onlara fikir veriyor ve proje kültürü kazandırıyor."

Eylül veya ekim ayında 83 projeden seçecekleri 10 ile 15 projeyle sergi düzenleyeceklerini dile getiren Elmastaş, yeni projelerle TÜBİTAK'a başvuracaklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
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