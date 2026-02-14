Haberler

Çayın seviyesi yükseldi; su kıyıdaki evlerin giriş kat balkonlarına ulaştı

Çayın seviyesi yükseldi; su kıyıdaki evlerin giriş kat balkonlarına ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Baykan ilçesinden geçen Bitlis Çayı, karların erimesi ve yağışlar nedeniyle yükseldi. Su, çay kıyısındaki evlerin balkon seviyesine kadar ulaştı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

SİİRT'in Baykan ilçesinden geçen Bitlis Çayı'nın su seviyesi karların erimesi ve yağış nedeniyle yükseldi. Su, çay kıyısındaki evlerin giriş kat balkonlarına ulaştı.

Baykan ilçesinden geçen Bitlis Çayı'nın su seviyesi, bölgede etkili olan yağışlar ve karlarının erimesinin ardından yükseldi. Su, derenin kıyısındaki binaların balkon seviyelerine ulaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüleri çeken kişi konuşmasında, "Bitlis Çayı çıldırmış, kontrolden çıkmış. Su eve ulaştı şimdi. Sabaha kadar şiddetli yağış oldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran akıntıya kapılıp yok oldu gitti

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran yok oldu gitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü vefat etti

Galatasaray'ın eski teknik direktörü vefat etti
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

Polis cami çıkışı böyle bekledi, tepkiler sonrası jet açıklama geldi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti

2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü vefat etti

Galatasaray'ın eski teknik direktörü vefat etti
8'de 8! Erzurumspor adım adım Süper Lig'e geliyor

7 golle zirveye çıktılar, adım adım Süper Lig'e geliyorlar
İkizi olsa bu kadar benzemez! İşte Haaland'ın dublörü

İkizi olsa bu kadar benzemez! İşte Haaland'ın dublörü