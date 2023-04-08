Bitcoin Safiye ve eşinin 'Hakkımızdaki haberler kaldırılsın' talebine mahkemeden ret

AYDIN'da kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp farklı meslek gruplarından 40 kişiyi yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla tutuklanıp serbest bırakıldıktan sonra 135'er yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan Safiye Gökçe Yüce (43) ile eşi Oğuzhan Yüce'nin...

AYDIN'da kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp farklı meslek gruplarından 40 kişiyi yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla tutuklanıp serbest bırakıldıktan sonra 135'er yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan Safiye Gökçe Yüce (43) ile eşi Oğuzhan Yüce'nin (48), yargılama sürerken, 27 internet sitesinde kendileriyle ilgili çıkan haberlerin kaldırılması için mahkemeye avukatları aracılığıyla yaptıkları başvuruya ret kararı çıktı. Bunun üzerine Yüce çifti, bu defa duruşmaların basına kapalı olarak yapılması talebinde bulundu.

Adana'da yaşayan Safiye Gökçe Yüce, yaklaşık 6 yıl önce eşi Oğuzhan Yüce'nin bir jeotermal enerji santralinde elektrik mühendisi olarak göreve başlaması üzerine Aydın'a taşındı. Burada eşiyle birlikte taşeron şirket kuran Safiye Gökçe Yüce, JES şirketlerine işçi bulmaya başladı. Bu sırada Aydın Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne giden Safiye Gökçe Yüce, iddiaya göre tanıştığı bir doktora kendisini, 'ekonomist-broker' olarak tanıttı. Doktora yatırımını kripto para birimi Bitcoin'e yapmasını söyledi. İkna olan doktordan adına Bitcoin almak üzere para aldı. Bir süre sonra kar payı verdiği doktora, kendisine yeni müşteriler bulmasını, bunun üzerinden de kar payı ödeyeceğini vadetti. Böylelikle saadet zinciri benzeri bir yapı oluşturan Yüce, kısa sürede hemşireden, polise kadar çok sayıda meslek grubundan 40 kişiye ulaştı.

Tutuksuz yargılanan Safiye Gökçe Yüce ve eşi Oğuzhan Yüce'nin avukatı Ferhat Yavuz aracılığıyla geçen 28 Mart'ta Aydın 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü duruşmadan 2 gün sonra haklarında 27 internet sitesinde yayımlanan haberlerin kaldırılması için mahkemeye dilekçe sundu. Aydın 1. Sulh Ceza Hakimliği, gerekli incelemelerin ardından bu talebi reddetti. Bunun üzerine Yüce çifti, avukatları aracılığıyla bir dilekçe daha vererek, bu defa duruşmaların basına kapalı yapılmasını istedi. Avukat Yavuz mahkemeye sunduğu ek dilekçede, "Her ne kadar müvekkilimin dolandırıcı olduğu şeklinde haberlerin yer aldığı paylaşımların içeriğinin yayından çıkarılması ve engellenmesini talep etmiş ise de Aydın 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2023/1177 iş sayılı dosyasından verilen 31 Mart tarihli karar reddedilmiş ve bu nedenle mahkemenizce duruşmaların basına kapalı yapılması yönünde karar verilmesini talep etme gereği hasıl olmuştur" ifadelerini kullandı.