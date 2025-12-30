Diyarbakır'da solunum sıkıntısı çeken hasta UMKE'nin desteğiyle hastaneye ulaştırıldı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, kar yağışından dolayı yolu kapanan kırsal mahallede mahsur kalan solunum sıkıntısı çeken hasta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE) yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde kırsal Çakallı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Selim Kahraman'ın (63) solunum sıkıntısı yaşaması üzerine yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

Görevlendirilen ambulansın yolun kardan kapalı olması ve buzlanma nedeniyle mahalleye ulaşamaması üzerine UMKE yönlendirildi.

Mahalleye ulaşan UMKE, ilk müdahalenin ardından hastayı ilçe merkezinde bekletilen ambulansa ulaştırdı.

Kahraman, ambulansla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, zorlu kış koşullarına rağmen sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürüldüğünü belirtti.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu ifade eden Asiltürk, kar yağışı, buzlanma ve kapalı yollar gibi olumsuz şartlara karşı UMKE ve acil sağlık ekiplerinin koordinasyon içinde çalıştığını kaydetti.