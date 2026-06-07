Kırgızistan'da 4. Uluslararası Bişkek Film Festivali başladı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen 4. Bişkek Uluslararası Film Festivali, görkemli bir mavi halı geçidiyle başladı.

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığının ev sahipliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Bişkek Film Festivali'nin açılış töreni öncesinde mavi halı geçidi yapıldı.

Festivalin açılış töreninin düzenlendiği Dışişleri Bakanlığı binasının karşısındaki meydana gelen sinema dünyasının ünlü isimleri ve davetliler mavi halıdan geçerek gazetecilere poz verdi.

Etkinliğin açılışını Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanı Mirbek Mambetaliyev yaptı.

Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, açılış konuşmasında, Bişkek Uluslararası Film Festivali'nin her geçen yıl uluslararası prestijinin artacağına inandığını vurguladı.

Festivalin, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un girişimiyle başlatıldığını ve kısa sürede Orta Asya'nın en önemli kültürel etkinliklerinden biri haline geldiğini ifade eden Mambetaliyev, "Bugün Bişkek, dünyanın dört bir yanından yönetmenlerin, yapımcıların, oyuncuların ve sinema severlerin buluşma noktası haline geldi. Filmlerini ve fikirlerini getiren konukları ağırlamak Kırgızistan için büyük bir onurdur." dedi.

Mambetaliyev Kırgızistan'da düzenlenen bu festivalin fırsatlar barındırdığını belirterek, "Sinema, kültürün en güçlü yönlerinden biridir. Onun aracılığıyla kendimizi dünyaya tanıtıyor, tarihimizi, kültürümüzü ve modern yaşamımızı gösteriyoruz. Bu yıl film festivali, yarışma gösterimleri, özel etkinlikler, ustalık sınıfları, sektör toplantılarına ev sahipliği yapacaktır. Bu festival, Orta Asya sineması için yeni fırsatlar yaratıyor. Kırgız sinemasına olan ilginin giderek arttığını görüyoruz. Filmlerimiz uluslararası festivallerde gösteriliyor ve yeni izleyicilere ulaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Festivalin onur konuğu Fransız oyuncu oldu

"Amelie" ve "Coco Before Chanel" gibi filmlerdeki başrolleriyle tanınan Fransız oyuncu Audrey Tautou, 4. Bişkek Uluslararası Film Festivali'nde onur konuğu olarak yer aldı.

Festival kapsamında yarışmaya Türkiye'den Sunay Terzioğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği "Bağlar, Kökler ve Tutkular" filmi de katılıyor.

Yönetmen Sunay Terzioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez Bişkek'e geldiğini belirterek, "Festival harika geçiyor. 'Bağlar, Kökler ve Tutkular' filmiyle yarışmaya katılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) İletişim ve Bilişim Dairesi Başkanı Salim Ezer ise festivalin küçük adımlarla başlayarak bugün Türk dünyasından sanatçıları bir araya getiren önemli bir organizasyona dönüştüğünü söyledi.

Festivalde İtalya, İran, Çin, Hindistan, Türkiye, Karadağ, Endonezya ve Yakutistan'ın yanı sıra Orta Asya ülkelerinden filmler izleyiciyle buluşacak.

Etkinlik kapsamında ayrıca Kırgız oyuncu Dogdurbek Kıdıraliyev'in çalışmalarını içeren retrospektif program sunulacak ve Moğolistan Film Haftası'nın açılışı yapılacak.