Haberler

Kırgızistan'da 1 Haziran Dünya Çocuk Günü coşkuyla kutlandı

Kırgızistan'da 1 Haziran Dünya Çocuk Günü coşkuyla kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 1 Haziran Dünya Çocuk Günü, uluslararası çocuk folklor festivali ve kültürel etkinliklerle kutlandı. Türkiye dahil birçok ülkeden çocuk gruplarının katıldığı festivalde barış ve dostluk vurgusu yapıldı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 1 Haziran Dünya Çocuk Günü, parklarda ve meydanlarda düzenlenen çeşitli kültürel etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar, Türkiye'den bir çocuk folklor grubunun da katıldığı "Nariste" 6. Uluslararası Çocuk Folklor Festivali'nin açılış töreniyle başladı. Festivale Türkiye'nin yanı sıra Belarus, Moğolistan, Kazakistan, Güney Kore, Özbekistan ile Rusya'ya bağlı Tuva ve Altay Özerk Bölgeleri'nden temsilciler ve Kırgızistan'ın tüm bölgelerinden çocuk folklor grupları katıldı.

Dünya halklarının kültürel mirasını korumak, kültürlerarası diyaloğu geliştirmek ve çocukların yaratıcılığını desteklemek amacıyla düzenlenen festivalin gala konseri, akşam saatlerinde Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

"Çocuklar dostluğun en iyi elçileridir"

Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı Aybek Cunaşaliyev, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, "Modern dünyada kültür, uluslar arasındaki en güvenilir köprülerden biri olmaya devam ediyor. Çocuklar ise barışın, dostluğun ve karşılıklı saygının en iyi elçileridir." dedi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da 1 Haziran Dünya Çocuk Günü vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak çocukların bayramını tebrik etti. Caparov, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çocukluk, bir insanın hayatındaki en parlak, en saf ve en mutlu dönemdir. Bu dönemde çocuk dünyayı saf bir kalple, sınırsız bir inançla ve büyük hayallerle algılar. Sizin yankılanan kahkahalarınız, samimi duygularınız ve hayalleriniz hayatımızı aydınlatıyor, ülkemizin geleceği için umut aşılıyor. Vatan sevgisi, büyüklere saygı, dürüstlük, nezaket ve çalışkanlık güçlü bir devletin temelidir. Sizler bu güçlü devletin geleceğisiniz."

Caparov ayrıca, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü vesilesiyle Eğitim ve Bilim Bakanı Dogdurkul Kendirbaeva eşliğinde, devlet tarafından kendilerine konut tahsis edilen 25 yetim genci evlerinde ziyaret etti.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur
TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor

TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler

Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler
CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı

CHP'de yeni kriz! Meclis takviminde yer almadı, jet başvuru geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asensio'dan Fener taraftarının beğeni yağdırdığı paylaşım

Kim olduğunu görenler beğenmeden edemiyor
Galatasaray'da şok bir ayrılık daha! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Deste deste paraları halının üzerine dizip video çekti

1 yıllık emeğinin karşılığını aldı

Katil uzakta değilmiş! 'Bıçakladılar' demişti jandarmada döküldü

Katil uzakta değilmiş! "Bıçakladılar" demişti jandarmada döküldü
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanından işten çıkarmalara ilişkin açıklama

CHP'de işten çıkarmalar sürerken beklenen açıklama geldi
Türk inşaat devi resmen iflas etti

Türk inşaat devi resmen iflas etti
Aziz Yıldırım'dan Arda Güler bombası

Arda Güler bombası patladı