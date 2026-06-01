Kırgızistan'da 1 Haziran Dünya Çocuk Günü coşkuyla kutlandı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 1 Haziran Dünya Çocuk Günü, parklarda ve meydanlarda düzenlenen çeşitli kültürel etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar, Türkiye'den bir çocuk folklor grubunun da katıldığı "Nariste" 6. Uluslararası Çocuk Folklor Festivali'nin açılış töreniyle başladı. Festivale Türkiye'nin yanı sıra Belarus, Moğolistan, Kazakistan, Güney Kore, Özbekistan ile Rusya'ya bağlı Tuva ve Altay Özerk Bölgeleri'nden temsilciler ve Kırgızistan'ın tüm bölgelerinden çocuk folklor grupları katıldı.

Dünya halklarının kültürel mirasını korumak, kültürlerarası diyaloğu geliştirmek ve çocukların yaratıcılığını desteklemek amacıyla düzenlenen festivalin gala konseri, akşam saatlerinde Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

"Çocuklar dostluğun en iyi elçileridir"

Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı Aybek Cunaşaliyev, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, "Modern dünyada kültür, uluslar arasındaki en güvenilir köprülerden biri olmaya devam ediyor. Çocuklar ise barışın, dostluğun ve karşılıklı saygının en iyi elçileridir." dedi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da 1 Haziran Dünya Çocuk Günü vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak çocukların bayramını tebrik etti. Caparov, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çocukluk, bir insanın hayatındaki en parlak, en saf ve en mutlu dönemdir. Bu dönemde çocuk dünyayı saf bir kalple, sınırsız bir inançla ve büyük hayallerle algılar. Sizin yankılanan kahkahalarınız, samimi duygularınız ve hayalleriniz hayatımızı aydınlatıyor, ülkemizin geleceği için umut aşılıyor. Vatan sevgisi, büyüklere saygı, dürüstlük, nezaket ve çalışkanlık güçlü bir devletin temelidir. Sizler bu güçlü devletin geleceğisiniz."

Caparov ayrıca, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü vesilesiyle Eğitim ve Bilim Bakanı Dogdurkul Kendirbaeva eşliğinde, devlet tarafından kendilerine konut tahsis edilen 25 yetim genci evlerinde ziyaret etti.