Yürüyerek umreye gitmek için çıktığı yolculuğunu bisikletle sürdürüyor

Yürüyerek umreye gitmek için Kocaeli'den yola çıkan daha sonra bisikletle yoluna devam eden 35 yaşındaki Şubat Beydilli, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde mola verdi.

Sosyal medya içerik üreticisi Beydilli, 9 Haziran'da yürüyerek Suudi Arabistan'a gitmek için Kocaeli'den yola çıktı.

Bolu'da rahatsızlanması nedeniyle yolculuğuna otostopla devam eden Beydilli'ye, Adana'ya ulaştığında bisiklet hediye edildi.

Beydilli, yaklaşık 5 gündür bisikletle sürdürdüğü yolculuğunda Hatay'ın Reyhanlı ilçesine vardı.

Burada mola veren Beydilli, gazetecilere, yolculuğunda kentleri gezerek yeni deneyimler elde ettiğini söyledi.

Yolculuğunun Türkiye bölümünü tamamladığını belirten Beydilli, Suriye'den Ürdün'e, daha sonra da Suudi Arabistan'a geçeceğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Suriye'de muhtemelen 1 ay vizemiz var, 1 ay kalırım. Halep, Hama, Humus ve Şam'ı gezerim. Ürdün'de de 1-2 ay kalırım diye düşünüyorum, orada arkadaşlarım da var. Sonra Suudi Arabistan'a geçeceğim, Mekke'de tavafımızı ve umremizi yapacağız."

Beydilli, umre sonrası imkan olursa bazı Orta Doğu ülkelerini de gezmeyi istediğini dile getirdi.

Umre yolculuğunu annesinin hatırasını yaşatmak için yaptığını kaydeden Beydilli, "Annem 1-2 sene oldu vefat edeli, umreye gitmeyi çok istiyordu ama hiç gidemedi. Hep içinde ukte kalmıştır ben de onun hatırası ve onun niyeti için yola çıktım." diye konuştu.

Beydilli, yolculuğunu sosyal medya hesaplarında paylaştığını belirterek, güzel izlenmeler aldığını da dile getirdi.