Birleşmiş Milletlerden Graz'daki Okul Saldırısına Kınama

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 11 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avusturya'nın Graz kentinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, salı günü yaşanan okul saldırısı nedeniyle büyük üzüntü içinde olan Guterres'in, "bu anlamsız şiddet eylemini" güçlü şekilde kınadığını söyledi.

Dujarric, Guterres'in saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Graz sakinlerine ve Avusturya hükümetine en içten taziyelerini ilettiğini, yaralılara da acil şifalar dilediğini belirtti.

Avusturya'nın en büyük ikinci kenti Graz'da bir okula düzenlenen silahlı saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Okulun eski öğrencilerinden olan 21 yaşındaki saldırgan olayın ardından intihar etti.