New York'ta "BM Orman Forumu 21. Toplantısı" devam ediyor

BİRLEŞMİŞ Başkanlığını Türkiye'nin yaptığı, dün başlayan Birleşmiş Milletler (BM) Orman Forumu (UNFF) 21. Toplantısı, New York'taki BM Genel Merkezi'nde devam ediyor.

Bir hafta sürecek UNFF21 Toplantısı'na Türkiye, son 2 yıldır UNFF Başkanı olarak görev yapan Orman Genel Müdürlüğü Başmüfettişi İsmail Belen de dahil Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat başkanlığında bir heyetle katıldı.

2000 yılında BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi tarafından kurulan UNFF, ormanların sürdürülebilir yönetimi, korunması ve kalkınması konusunda küresel düzeyde işbirliğini teşvik eden hükümetler arası bir platform olarak ön plana çıkıyor.

Tüm BM ülkelerinin üye olduğu Forum, ormanların sürdürülebilir yönetimini teşvik etme, ülkeler arasında politika uyumu sağlama, kaynak ve bilgi paylaşımını destekleme ve ormanlarla ilgili küresel hedeflerin gerçekleştirilmesini amaçlıyor.