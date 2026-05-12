Haberler

New York'ta "BM Orman Forumu 21. Toplantısı" devam ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin başkanlığında düzenlenen Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF) 21. Toplantısı, ormanların sürdürülebilir yönetimi konusunda küresel işbirliğini teşvik etmek amacıyla New York'ta devam ediyor.

BİRLEŞMİŞ Başkanlığını Türkiye'nin yaptığı, dün başlayan Birleşmiş Milletler (BM) Orman Forumu (UNFF) 21. Toplantısı, New York'taki BM Genel Merkezi'nde devam ediyor.

Bir hafta sürecek UNFF21 Toplantısı'na Türkiye, son 2 yıldır UNFF Başkanı olarak görev yapan Orman Genel Müdürlüğü Başmüfettişi İsmail Belen de dahil Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat başkanlığında bir heyetle katıldı.

2000 yılında BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi tarafından kurulan UNFF, ormanların sürdürülebilir yönetimi, korunması ve kalkınması konusunda küresel düzeyde işbirliğini teşvik eden hükümetler arası bir platform olarak ön plana çıkıyor.

Tüm BM ülkelerinin üye olduğu Forum, ormanların sürdürülebilir yönetimini teşvik etme, ülkeler arasında politika uyumu sağlama, kaynak ve bilgi paylaşımını destekleme ve ormanlarla ilgili küresel hedeflerin gerçekleştirilmesini amaçlıyor.

Kaynak: AA / Islam Doğru
Bolu Belediyesine yönelik soruşturmada iddianame tamamlandı

CHP'li Belediye Başkanı hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHalis Tuncay:

Allahamdülillah ormanlarımız için böyle bir organizasyonda yer aldığımız çok sevindirici, dua ederim başarılı olsun.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEbru Demir:

BM'de Türkiye başkanlığı. Harika. Ülke olarak ilerliyoruz işte. Doğru yolda gidiyoruz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOğuz Kağan Arslan:

Türkiye'nin bu kadar önemli bir platformu yönetmesi gerçekten gurur verici, ülkemiz orman konusunda her zaman sorumlu davranmıştır.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan yeni sezonda çalıştıracağı takımı resmen açıkladı

İşte yeni sezonda çalıştıracağı takım

Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü

Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü
Bakan Tekin'den ezber bozan müfredat çıkışı: O ifadelerin hepsi değiştirildi

Müfredatta dikkat çeken değişiklik: O ifadelerin hepsi değiştirildi
Galatasaray, Avrupa'da sadece Bayern Münih'e geçildi

Tek rakipleri Bayern Münih!
Dünya Kupası tarihinde bir ilk yaşanacak

Milyonların beklediği organizasyonda daha önce görülmemiş bir ilk
Gençlerbirliği, Trabzonspor karşısında 18 yıllık özlemi dindirmek istiyor

Trabzonspor'u yenerlerse 18 yıl sonra bir ilk olacak

Genç kadının ortaokul öğretmenine attığı mesaj olay oldu

Genç kadının ortaokul öğretmenine attığı mesaj olay oldu
Anderson Talisca sezonu kapadı

Kimse böyle bitmesini beklemiyordu