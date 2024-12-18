Birleşik Krallık'a Ait Eurofighter Typhoon Uçakları Ankara'ya İndi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'da Mürted Üs Komutanlığı'na inen Birleşik Krallık'a ait iki adet Eurofighter Typhoon uçağının Hava Kuvvetleri tarafından incelendiği görüntülerini paylaştı.

Katar'da bir tatbikata katılan Birleşik Krallık'a ait iki adet Eurofighter Typhoon uçağı, dönüş yolunda Ankara'daki Mürted Hava Üs Komutanlığı'na indi. MSB, uçakların Hava Kuvvetleri tarafından incelendiği görüntüleri resmi sosyal medya hesabından, "Birleşik Krallık'a ait iki adet Eurofighter Typhoon uçağının Ankara'daki Mürted Hava Üs Komutanlığımıza gelişinden görüntüler" notuyla paylaştı.