Haberler

Birleşik Arap Emirlikleri Kültürü Ankara'da Tanıtılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BAE Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 'Al Bait Al Emarati-Birleşik Arap Emirlikleri Evi/Kültür Buluşması' etkinliği, 29 Kasım-1 Aralık'ta Ankara'da gerçekleşecek. Etkinlikte BAE kültürü, geleneksel el sanatları ve mutfağı tanıtılacak.

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen, 'Al Bait Al Emarati- Birleşik Arap Emirlikleri Evi/Kültür Buluşması' etkinliği ve 54'üncü Birlik Günü kapsamında, BAE kültürü Ankara'da tanıtılacak.

BAE'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından 29 Kasım-1 Aralık'ta Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da gerçekleştirilecek kültür ve diplomasi etkinliğine ilişkin tanıtım programı düzenlendi. Büyükelçilik yetkilileri, 'Al Bait Al Emarati- Birleşik Arap Emirlikleri Evi/Kültür Buluşması' ile BAE'nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek 54'üncü Birlik Günü programına ilişkin detayları paylaştı. 'Al Bait Al Emarati- Birleşik Arap Emirlikleri Evi/Kültür Buluşması', 2 gün boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacak. Programın son günü ise BAE'nin kuruluş yıl dönümü olan 54'üncü Birlik Günü törenine ayrılacak. 3 gün sürecek buluşma ile hem BAE kültürünün zenginliği hem de ülkenin ulusal birlik ruhu ziyaretçilere aktarılacak. Kültür buluşmasında BAE'li kadın zanaatkarların yaptığı sadu dokuma, telli nakışı ve burka yapımı, canlı performanslarla Ankara'da sergilenecek. Etkinlikte, geleneksel Arap kahvesi ve hurma ikram edilecek. Ayrıca BAE mutfağının sevilen lezzetleri luqaimat, raqaq ve jabab da ziyaretçilerin tadımına sunulacak.

'GELENEK VE GÖRENEKLERİMİZLE TÜRKİYE İLE ÇOK YAKINIZ'

BAE Ankara Büyükelçi Vekili Moza Al Hosani, Türkiye'de ilk defa böyle bir proje gerçekleştireceklerini belirterek, "Aslında bu projeyle biz sadece Türk vatandaşlarına değil, aynı zamanda diğer yabancı vatandaşlara da Birleşik Arap Emirlikleri'nin kültürünü en iyi şekilde yansıtmaya ve tanıtmaya çalışıyoruz. BAE, 1971 yılında çölün ortasında kuruldu. Buradan başladı ve bugün dünyaya açıldı, uzaya bile ulaşmaya çalışmaktadır. Günden güne büyümeye çalışmaktayız. Dini açıdan gelenek ve göreneklerimizle Türkiye ile çok yakınız. Bugün aramızda kullanılan yaklaşık 6 bin ortak sözcük var ve bu proje ile Türk halkı, Birleşik Arap Emirlikleri kültürüne daha yakından vakıf olacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam

Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Duru'yu okul bahçesinde tabancayla öldüren sanığa indirimsiz 27 yıl 4 ay hapis

Okul bahçesindeki kan donduran cinayette katilin cezası belli oldu
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Ankara'da hastaneye kaldırılan 153 kişinin yemek yediği firma mühürlendi

153 kişiyi hastanelik eden işletmede skandal görüntüler
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme

Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: Sizi görüyorum buraya gelin

Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
ABD, 19 ülke vatandaşının 'Yeşil Kart'larını incelemeye alıyor

Milyonlarca kişi diken üstünde: ABD'den göçmenleri korkutan karar
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza

Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.