Birecik'te Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: İki Ölü

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada Mehmet Gülü Seçme (30) ile Murat Seçme (50) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Birecik'e bağlı Bozdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında uzun süredir arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile, mahallede karşılaştı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Murat Seçme, Mehmet Gülü Seçme ve Murat Seçme (28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Murat Seçme'nin yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralı Mehmet Gülü Seçme ve Murat Seçme, ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Gülü Seçme de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları hastaneye akın ederek gözyaşlarına boğuldu. Jandarma ve polis ekipleri, hem hastane çevresinde hem de olayın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.