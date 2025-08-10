Birecik'te Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: İki Ölü

Birecik'te Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: İki Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı sonucu akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada Mehmet Gülü Seçme (30) ile Murat Seçme (50) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Birecik'e bağlı Bozdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında uzun süredir arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile, mahallede karşılaştı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Murat Seçme, Mehmet Gülü Seçme ve Murat Seçme (28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Murat Seçme'nin yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralı Mehmet Gülü Seçme ve Murat Seçme, ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Gülü Seçme de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları hastaneye akın ederek gözyaşlarına boğuldu. Jandarma ve polis ekipleri, hem hastane çevresinde hem de olayın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 70 yıllık dev şirketi konkordato ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp iş insanı Halit Yukay'dan yeni iz! Kayalıklara vurmuş tekne parçaları bulundu

Kayıp iş insanından yeni iz! Kurbağa adamlar görüntüleri servis etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.