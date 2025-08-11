Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Mehmet Gülü Seçme (30) ile amcası Murat Seçme (50), toprağa verildi.

AMCA İLE YEĞEN ARAZİ KAVGASINDA CAN VERDİ

Olay, dün akşam saatlerinde Birecik'e bağlı Bozdere Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun süredir arazi meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki aile, mahallede karşılaştı. Çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Murat Seçme ile yeğenleri Mehmet Gülü Seçme ve Murat Seçme (28) ile tarafları ayırmaya çalışan Emel Seçme yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Murat Seçme'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralı Mehmet Gülü Seçme, Murat Seçme ve Emel Seçme ise ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Gülü Seçme de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

2 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Otopsi işlemlerinin ardından cenazeleri yakınları tarafından teslim alınan Mehmet Gülü Seçme ile Murat Seçme, Bozdere Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayda yaralanan 2 kişinin tedavisi sürüyor. Olayla ilgili jandarmanın başlattığı soruşturması sürüyor.