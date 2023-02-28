Birçok ilde yapılar inşa eden iş insanından örnek davranış! Binalarının denetlenmesi için talepte bulundu

Ülkenin dört bir yanında yapılar inşa eden iş insanı Mehmet İkbal Ballı, firması tarafından yapılan yapıların ilgili kamu kurum ve kuruluşlarca denetimlerinin yapılması için talepte bulundu. Örnek bir davranışa imza atan Ballı, "İlgili kamu kurum kuruluşlarına bağımsız denetçi kuruluşlar dahil her türlü test ve denetimlerin yapılmasını talep etmiş bulunuyoruz." dedi.

İnşaat sektöründe önemli projeler hayata geçiren iş insanı Mehmet İkbal Ballı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesi Elbistan ve Osmaniye'de fiziki gerçekleşmesi yüzde doksana ulaşan yapılarının hiçbir hasar görmediğini ifade ederek buna rağmen yaptığı ve yapmakta olduğu tüm binaların denetlenmesi için girişimde bulundu.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ İNŞAATLARINDA HASAR YOK

FİBA Yapı yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İkbal Ballı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki inşaatlarında yapılan denetimlerde herhangi bir hasarın görülmediğini söyledi. Muş'taki inşaatlarının ilgili kamu kurum kuruluşlar tarafından denetlenmesi için başvuruda bulunduklarını kaydeden Ballı, herhangi bir anormal tespit durumdan garantinin firmaları olduğunu dile getirdi.

"TEK BİR BOYA ÇATLAĞI DAHİ OLUŞMAMIŞTIR"

Ballı, depremin merkez üssü olan Elbistan ilçesindeki yapılarının hasarsız olarak raporlandığını belirterek; "6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Firmamız 2010 yılından bu yana, Muş ili başta olmak üzere ülkemizin birçok kentinde taahhüt ve inşaat işleri yapmaktadır. Deprem bölgesi 10 ilimizin tamamında 18 farklı şantiyede firmamızın taahhüdünde devam eden inşaat imalatlarımız mevcuttur. Özellikle depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş Elbistan'daki 7 katlı 500 kişilik öğrenci yurdumuzun yanı sıra Osmaniye'deki 8 Katlı 1.250 kişilik öğrenci yurtlarımızın fiziki gerçekleşme oranları yüzde 90'in üstünde olmasına karşın yaşanan depremlerde tek bir boya çatlağı dahi oluşmamıştır. Asrın felaketi olarak nitelendirilen bu depremlerin akabinde kamu denetim otoritelerince deprem bölgesindeki tüm inşaatlarımızda yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda, hiçbir imalatlarımızda herhangi bir hafif hasarın dahi oluşmadığı tespit edilerek raporlandığını gururla vurgulamak isteriz." dedi.

"HER TÜRLÜ TEST VE DENETİMLERİN YAPILMASINI TALEP ETMİŞ BULUNUYORUZ"

Ballı, açıklamasının devamında yapılarının takipçisi olduklarını kaydederek; "Firmamızın taahhüdünde, ilk günden bugüne ülkemizin dört bir yanında istisnasız yapılan tüm inşaat işlerimizde gerek projelendirme aşamasında ve gerekse imalat aşamasında, yürürlükteki yapı imar mevzuatları titizlikle uygulanmıştır. Tüm imalatlarımız yasal denetim birimlerinin kontrolünde, ihtiyaç duyulan zemin iyileştirmeler yapılmak suretiyle gerçekleştirilmiştir. Zemin iyileştirme amaçlı jet grout ve fore kazık uygulaması, Muş ilinde ilk defa firmamız tarafından uygulanmıştır. Yaşanan depremlerin psiko-sosyal etkileri nedeniyle vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde iskanlarında ikametlerinin temini için Muş kent merkezinde firmamız taahhüdünde imar edilip teslim edilen tüm mesken ve işyerlerinde meydana gelen depremlerin etkilerini incelemek veya olası depremlere dayanıklılıklarını tespit etmek amacıyla ilgili kamu kurum kuruluşlarına bağımsız denetçi kuruluşlar dahil her türlü test ve denetimlerin yapılmasını talep etmiş bulunuyoruz. Ülkemizdeki ve özellikle bölgemizdeki deprem gerçeğinden hareketle, Muş ilinde, ilk olarak firmamız taahhüdünde bulunan imalatlardan başlanarak diğer tüm inşaat ve imalatların da deprem yönünden dayanıklılık testine tabi tutulmasının hayati öneme haiz bir konu olduğunu dikkatlerinize arz ederek; firma olarak, yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde, yaptığımız her türlü imalatın garantörü ve takipçisi olduğumuzu bir kez daha taahhüt ediyoruz." şeklinde konuştu.