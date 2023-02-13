Bir yıllık maaşını depremzedelere bağışladı! Kozluk belediye başkanı Ayhan Eren'den örnek davranış

Kozluk belediye başkanı Ayhan Eren," Kahramanmaraş ilinde meydana gelen 7.7 ve 7. 6'lık depremin ardından yaşanan büyük afetin acılarını dindirmeye çalışırken tüm ülkede bir seferberlik örneği ile karşı karşıya kaldık." dedi.

Yaşanan deprem felaketine ülkemizin dört bir yanından yardım kampanyaları devam ederken Batman ili Kozluk ilçe belediye başkanı Ayhan eren bir yıllık maaşının depremzedelere bağışlayarak önemli bir vefa örneği sergiledi.

"HERKES ELİNDEN GELENİ YAPMALI"

Eren, tüm ülkemizi yasa boğan ve dünyada bir başka örneği bulunmayan bu doğal afette herkesin imkanları ölçüsünde elinden geleni yapması gerektiğini ifade etti. On ilde büyük hasara neden olan iki ayrı depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen belediye başkanı Ayhan Eren yaralılara acil şifalar dileyerek tüm ülkenin başı sağ olsun dedi.