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Ünlü yönetmen Osman Sınav hayatını kaybetti

Ünlü yönetmen Osman Sınav hayatını kaybetti
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Sinema ve televizyon dünyasının önemli isimlerinden, yönetmen ve yapımcı Osman Sınav, 69 yaşında hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca birçok unutulmaz projeye imza atan Sınav, özellikle 'Deli Yürek', 'Ekmek Teknesi', 'Kurtlar Vadisi', 'Sakarya Fırat' ve 'Sen Anlat Karadeniz' gibi yapımlarla milyonların hafızasında silinmez izler bırakmıştı.

Uzun süredir kanser tedavisi gören, birkaç kez amansız hastalığı atlatan yönetmen ve yapımcı Osman Sınav, 69 yaşında yaşamını yitirdi.

Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü yönetmen Osman Sınav hayatını kaybetti

DOSTLARI ZİYARET ETMİŞTİ

Tedavi gören usta yönetmeni geçen aylarda Kurtlar Vadisi'nde beraber çalıştığı ve iyi dost olduğu projenin Aslan Bey'i Selçuk Yöntem, Avukat Elif'i Özgü Namal ve Çakır'ı Oktay Kaynarca ile Mehmet Aslantuğ ziyaret etmişti.

Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü yönetmen Osman Sınav hayatını kaybetti

SİLİNMEZ İZLER BIRAKTI

Kariyeri boyunca birçok unutulmaz projeye imza atan Sınav, özellikle 'Deli Yürek', 'Ekmek Teknesi', 'Kurtlar Vadisi', 'Sakarya Fırat' ve 'Sen Anlat Karadeniz' gibi yapımlarla milyonların hafızasında silinmez izler bırakmıştı.

Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü yönetmen Osman Sınav hayatını kaybetti

OSMAN SINAV KİMDİR?

Özellikle 1990'lı ve 2000'li yıllarda yönettiği dizilerle geniş kitlelere ulaşan Sınav, Türk televizyon tarihinde derin izler bıraktı. Kariyerine reklam filmleriyle başlayan ünlü yönetmen, daha sonra televizyon ve sinema projeleriyle adından söz ettirdi. Onun imzasını taşıyan yapımlar, dönemin en çok izlenen dizileri arasında yer aldı.

Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü yönetmen Osman Sınav hayatını kaybetti

Sınav, sadece yönetmenliğiyle değil, yapımcı kimliğiyle de pek çok başarılı projeye katkı sundu. Türk televizyonunun en kült dizilerinden biri olarak kabul edilen "Deli Yürek", 1998'de yayın hayatına başlamış ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Ardından "Ekmek Teknesi" ile sıcak mahalle hikâyelerini ekranlara taşıyan Sınav, "Kurtlar Vadisi"nin ilk sezonundaki yönetmenliğiyle de büyük ilgi görmüştü.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

memlekete büyük eserler bıraktın. Allah rahmet eylesin..

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Allah rahmet eylesin. Ruhu şad mekanı cennet olsun.

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Ulkede yediğimiz içtiiğimiz ne varsa kanser birbirleriyle ugraşmaktan vatandaşın hakkını hukukunu savunacak adam yok herkes aynı sorunla ölüyor

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun !

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Allah Rahmet Eylesin

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Haber YorumlarıAlp AY:

ŞÜPHESİZ TÜRK SİNEMASININ DEHASI İDİ HALA YANINA YANAŞAN OLMADI ÖZELLİKLE EKMEK TEKNESİ ENN BEĞENDİĞİM YAPIMIYDI ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH

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Haber Yorumlarıhüseyin akgül:

kurtlar vadisi operasyonu bitmiştir . allah rahmet eylesin

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Haber YorumlarıHarbi Yorumcu:

Off en güzel dizilerde emeği var şimdiki diziler gibi değildi onun yapımcılığını yaptı yönetti ekmek teknesi unutulmaz diziydi Allah rahmet eylesin

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

sayin cumhurbaşkanımiz bu market sahipleri zamlarla halk eziyor olabilirler hatta ulkede hersey ateş pahası haline gelebilir bütün bunlardan daha kötü olan şey dis güçlerle işbirliği yaparak size ekonomik darbe yapmak isteyebilirler bütün bunlara karşılık yapmanız gereken şey ohal ilan edip serbest piyasa ekonomisini kaldiop fiyatlari kendiniz belirlemenizdir muhtaç olduğunuz kudret asker ve polislerimizdeki silahlarda mevcuttur Allah rahmet eylesin Rabbim tüm insanlara rahmet eylesin bu saatten sonra humanistim artık seytanin bile iyiliğini isteyeceğim

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Haber YorumlarıMikel Archangel:

Allah rahmet eylesin. Kurtlar Vadisi toplum yapısını derinden sarstı ve son yılların en büyük yıkımlarından, en büyük değişimlerinden birini yaşattı. Keşke bi durduranı olsaydı.

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