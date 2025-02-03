Bir kent diken üstünde! Gece yarısı kaydedilen görüntü korkuttu

Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana 400'den fazla deprem kaydedildiğini açıklayan AFAD buradaki sismik faaliyetleri "deprem fırtınası" olarak tarif etti. AFAD, Türkiye'ye en yakın depremin 140 kilometre mesafede gerçekleştiğini belirtti.

MERSİN'DE DUYULAN "UĞULTU" SESİ KORKUTTU

Tüm gözler bölgedeki gelişmelere çevrilmişken Mersin'de kaydedildiği öne sürülen bir görüntü kısa sürede gündem oldu. Tüyleri diken diken bir uğultu sesinin duyulduğu görüntünün neden kaynaklandığı ise bilinmiyor.