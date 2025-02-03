Bir kent diken üstünde! Gece yarısı kaydedilen görüntü korkuttu
Ege Denizi'nde meydana gelen sismik dalgalanmalar devam ederken Mersin'de çekildiği öne sürülen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Gece saatlerinde cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde uğultu sesi duyuluyor.
Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana 400'den fazla deprem kaydedildiğini açıklayan AFAD buradaki sismik faaliyetleri "deprem fırtınası" olarak tarif etti. AFAD, Türkiye'ye en yakın depremin 140 kilometre mesafede gerçekleştiğini belirtti.
MERSİN'DE DUYULAN "UĞULTU" SESİ KORKUTTU
Tüm gözler bölgedeki gelişmelere çevrilmişken Mersin'de kaydedildiği öne sürülen bir görüntü kısa sürede gündem oldu. Tüyleri diken diken bir uğultu sesinin duyulduğu görüntünün neden kaynaklandığı ise bilinmiyor.