Bir iki ay daha yağış olmazsa durum vahim! Yaz aylarında su kesintilerine gidilebilir

Türkiye'de son aylardaki yağışların azlığı ve barajlarda su doluluk oranların düşmesi gelecek günler için endişeleri daha da artırdı. Bir iki ay daha yağış yağmaması halinde yaz aylarında büyük sıkıntıların baş göstereceğini ifade eden uzmanlar, su kesintilerine gidilebileceğini ifade etti.

Dünyada iklim değişikliğinin en çok etkilediği bölgelerden biri olan Türkiye'de kuraklık ve su sıkıntısı her geçen yıl artıyor. Geçen yıla göre yağış oranında yüzde 31'lik azalma olması, aralık ve ocak ayının yağışsız geçmesi kuraklık tehlikesi yeniden gündeme getirdi.

TARIMSAL ÜRETİM ALARM VERİYOR

Ağır kuraklık koşulları ile Türkiye'de başta buğday, arpa, mercimek, şeker pancarı ve pamuk olmak üzere, tarımsal üretim alarm veriyor. Yağışların geçen yıla göre yüzde 75'e varan oranlarda azalması ile tarım alanlarında büyük bir endişe hakim. İklim şartlarının don ve sel tehlikeleriyle de bu şekilde devam etmesi halinde ise azalan üretimle birlikte son olarak yüzde 77.87 olarak ölçülen gıda enflasyonunun 2023'te daha da artması bekleniyor.

EN BÜYÜK DARBE GÜNEYDOĞU'YA

Tüm bölgeleri etkileyen bu kurak iklimde en ağır darbeyi ise yağışların yüzde 75 azaldığı Güneydoğu alırken, Doğu Anadolu Bölgesi aralık ayı yağışları son 27 yılın en düşük seviyesine indi.

YAZ AYLARINDA SU KESİNTİLERİNE GİDİLEBİLİR

Sürecin bir-iki ay daha böyle devam etmesi durumunda daha büyük sorunlar yaşanacağına dikkat çeken uzmanlar, yaz aylarında su kesintilerine gidilebileceğini ifade etti.