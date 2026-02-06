1 gün arayla ölen 56 yıllık çift yan yana toprağa verildi

İSTANBUL'da yaşayan ve 1 gün arayla hayatlarını kaybeden Aydın (80) ve Taliha Salihoğulları (78) çifti, memleketleri Ordu'nun Fatsa ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da yaşayan 56 yıllık evli çiftten Aydın Salihoğulları, 4 Şubat'ta evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Aydın Salihoğulları, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Salihoğulları'nın cenazesi dün memleketi Fatsa ilçesi Gölköy Mahallesi'ne getirilerek, Gölköy Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında defnedildi.

Taliha Salihoğulları da eşinin ölümünden yaklaşık 24 saat sonra İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Taliha Salihoğulları'nın cenazesi de bugün memleketi Fatsa ilçesi Gölköy Mahallesi'ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından aynı mahallede, eşi Aydın Salihoğulları'nın mezarının yanında toprağa verildi.