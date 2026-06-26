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YTB'nin düzenlediği "Bir Dünya Edebiyat Ödülleri"nin 2026 başvuruları başladı

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YTB tarafından Türk diasporası, kardeş topluluklar ve uluslararası öğrenciler için düzenlenen 'Bir Dünya Edebiyat Ödülleri' yarışmasının 2026 başvuruları başladı. Son başvuru tarihi 15 Eylül.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) Türk diasporası, kardeş topluluklar ve uluslararası öğrenciler arasında yazın alanındaki yetenekleri keşfetmek amacıyla düzenlenen "Bir Dünya Edebiyat Ödülleri" yarışmasının 2026 başvuruları başladı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Bir Dünya Edebiyat Ödülleri" yurt dışında yaşayan vatandaşlar, kardeş topluluklar ve uluslararası öğrencilerin Türkçe düşünmelerini, yazmalarını ve edebiyat alanında eser üretmelerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Program kapsamında katılımcılar; "En İyi Eser", "Deneme", "Öykü" ve "Şiir" olmak üzere 4 farklı kategoride başvuru yapabilecek.

Yarışmada değerlendirmeler, alanında uzman isimlerden oluşacak seçici kurullar tarafından gerçekleştirilecek. Türk diasporası, kardeş topluluklar ve uluslararası öğrencilerden gelen eserler ayrı ayrı değerlendirilecek.

Değerlendirme sürecinde Türkçenin doğru ve etkili kullanımı, dil bilgisi ve imla kurallarına uygunluk, ilgili kategorinin teknik özelliklerine uyum, özgünlük ve üslup gibi kriterler esas alınacak.

Yarışma sonunda her gruptan ayrı ayrı olmak üzere 4 dalda birincilik ödülleri verilecek. Ödül kazananlar ayrıca YTB tarafından düzenlenecek "Yazarlık Eğitimleri"ne katılma hakkını elde edecek.

Bir Dünya Edebiyat Ödülleri 2026 için son başvuru tarihi 15 Eylül olarak açıklandı. Ödül töreninin yer ve tarih bilgisi ise ilerleyen süreçte duyurulacak.

Başvurular, YTB tarafından belirlenen süre içerisinde çevrim içi başvuru sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru süresi sona erdikten sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacak.

Yarışmaya ilişkin detaylı bilgilere YTB'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilir. Ayrıca sorular için "birdunyaedebiyat@ytb.gov.tr" adresi üzerinden iletişim kurulabilecek.

Kaynak: AA / Tuğba Altun
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