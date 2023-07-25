Bir asır önce şehit olan Tayyare Binbaşı Fazıl Bey'in cenaze töreni görüntüleri ortaya çıktı

İZMİRLİ araştırmacı Bedri Cumhur Doğu, 27 Ocak 1923 tarihinde öğrencisi Emin Bey ile çıktığı eğitim uçuşunda geçirdiği kazada şehit olan Milli Mücadele kahramanı Şehit Tayyare Binbaşı Fazıl Bey'in cenaze töreni görüntülerini ortaya çıkardı. 1,5 dakikalık görüntüde Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda görev yapan, Milli Mücadele sonrası İzmir'de kurulan Tayyare Mektebi'nde birçok uçuş dersi veren ve pilot yetiştiren Binbaşı Fazıl Bey ve öğrencisinin cenazesinde, bugünkü Konak Pier mevkisinden Hükümet Konağı'na doğru askerlerin ve din adamlarının ve cenazelerin top arabasıyla geçişi yer alıyor.

Türk havacılığının ilklerinden olan Milli Mücadele kahramanı Şehit Tayyare Binbaşı Fazıl Bey, Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda görev yaptı. Savaştığı cephelerde üstün başarı gösteren Binbaşı Fazıl Bey, Birinci Dünya Savaşı sırasında İstanbul'u bombalamak isteyen dakikada 5 bin mermi atan 10 İngiliz uçağına karşı tek başına mücadele etti ve İstanbul semalarında ilk hava çatışmasında 7 yerinden yaralandı, 2 parmağını kaybetti. Kurtuluş Savaşı döneminde de gökyüzünü düşmanla çarpışan Binbaşı Fazıl Bey, İzmir işgal edildikten sonra tayyaresi ile İzmir'e ilk inen isim oldu. Milli Mücadele sonrası İzmir'de kurulan Tayyare Mektebi'nde birçok uçuş dersi veren ve pilot yetiştiren Binbaşı Fazıl Bey, 27 Ocak 1923 tarihinde öğrencisi ile çıktığı bir eğitim uçuşunda kaza geçirdi. Fazıl Bey, öğrencisi Emin Bey ile birlikte şehit oldu, Kadifekale Hava Şehitliği'ne defnedildi.

Şehit Tayyare Binbaşı Fazıl Bey'in askeri kahramanlıklarına da değinen Doğu, ""İşgal yıllarında Binbaşı Fazıl Bey Anadolu'nun birçok yerinde hava kuvvetleri adına görev yapmaktaydı. İlk hava pilotlarımızdan biridir. İşgal döneminde İzmir'e uçağı ile inen ilk kişi Binbaşı Fazıl Bey'dir. 1914'te Çanakkale'de, 1916'da Irak'ta Küt'ül-Amare'de, 1918'de İstanbul'da İngiliz mitralyözlerine 5 bin mermisine karşılık tek başına mücadele etmiştir. Uşak'ta bulunan 2'nci uçak bölüğünün ismini Kartal Müfrezesi olarak da değiştiren Fazıl Bey'dir. Bunun sebebi ise tayyaresinin sağ ve sol yanına bomba taşıyan kartal resmi çizdiği için bundan dolayı bölüğün ismi 'Kartal Müfrezesi' olarak geçmektedir. Türkiye'de Fazıl Bey Caddesi isminde yalnızca bir sokak vardır o da Karşıyaka'dadır" ifadelerini kullandı.

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