Yavruları 'Umut'u kaybeden çift, koruyucu aile oldukları çocuğa 'umut' oldu

KAYSERİ'de erken doğumla dünyaya gelen ve 'Umut' adını verdikleri bebeklerini 3 gün sonra çoklu organ yetmezliği nedeniyle kaybeden Şahin (36) ve Kiraz Aslan (39) çifti, hayatlarını 10 aylıkken koruyucu aile oldukları Bekir'e adadı. Kendisi de yetiştirme yurdunda kalıp devlet memuru olan Şahin Aslan, eşinin Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası koruyucu anne olmak istediğini belirterek, "Benim söylemediğimi, dile getiremediğimi eşim söylemişti. Bu teklifi duyunca daha çok mutlu oldum" dedi. Kiraz Aslan ise "Deprem olunca çocukların enkazdan çıkarıldığını görünce çok üzüldüm ve duygulandım. 'Umut'umuz' aklıma geldi" diye konuştu.

Kayseri'de 2001 yılında annesini kaybeden Şahin Aslan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Fatih Erkek Yetiştirme Yurdu'na yerleştirildi. Askerlik görevini yerine getirdikten sonra Kayseri Adliyesi'nde memur olarak çalışmaya Aslan, 2014 yılında Kiraz Aslan ile evlilik kararı aldı. Çift, 6 sene çocuk sahibi olmak için tedavi gördü. Tedaviye olumlu yanıt veren çiftin, 8 aylıkken erken doğumla bir erkek çocukları oldu. Aslan çiftinin 'Umut' adını verdikleri bebekleri dünyaya geldikten 3 gün sonra çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremler sonrası enkaz altından çıkarılan çocuk ve bebeklerin görüntülerini televizyon ekranlarından izleyen çift, koruyucu aile olmaya karar vererek, Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Başvuruları kabul edilen çift, hayatlarını 10 aylıkken koruyucu anne ve babası oldukları Bekir'e adadı. Kendisinin de yetiştirme yurdunda kaldığını anlatan Şahin Aslan, "2001 yılında annem vefat ettikten sonra Fatih Erkek Yetiştirme Yurdu'nda kaldım. 18 yaşıma kadar burada kaldım. Ardından da askere gittim. Devletin bana verdiği imkan ile Kayseri Adliyesi'nde işe girdim ve halen orada çalışıyorum" dedi.

'BAŞKA ÇOCUKLARA 'UMUT' OLMAK İSTEDİK'

6 sene tedavi gördükten sonra bir çocukları olduğunu ancak 3 gün sonra kaybettiklerini de belirten Aslan, "2014 yılında eşimle evlendik. 6 sene çocuk sahibi olmak için tedavi gördük. 1 evladımız oldu. 8 aylıkken çocuğumuz erken doğumdan yoğun bakıma yatırılmıştı. 3 gün sonra çoklu organ yetmezliğinden oğlumuzu kaybettik. Bu koruyucu aile konusunda eşime bahsedemiyordum ama eşim deprem olduktan sonra bana koruyucu aile olmak istediğini söyledi. Benim söylemediğimi dile getiremediğimi eşim söylemişti. Bu teklifi duyunca daha çok mutlu oldum. Çünkü, kaybettiğimiz çocuğumuz için başka bir çocuğa bir aile ortamı sunacağımız için çok daha mutlu oldum. Çocuğumuzun adı Umut'tu. Kurumda büyüdüğüm için başka çocuklara 'umut' olmak için başvurumuzu yaptık" ifadelerini kullandı.

'İLK KEZ BABA DEDİ'

10 aylıkken koruyucu ailesi oldukları Bekir'in şu an 3 yaşında olduğunu söyleyen Şahin Aslan, "Koruyucu ailesi olduğumuz evladımız bize geldiğinde 10 aylıktı. Ufacıktı. Yürümeyi, konuşmayı biz de öğrendi. İlk 'baba' demesi bana oldu. Şu an 3 yaşına geldi. Bir yere gitsem benimle birlikte gelmek istiyor. Bekir ile olan duygularımız şu an çok farklı, bu anlatılmaz bir duygu. Herkese koruyucu aile olmalarını tavsiye ederim, kurumdan gidip bilgi alabilirler" dedi.

'ENKAZDAN ÇIKARILAN ÇOCUKLARI GÖRÜNCE EVLADIM AKLIMA GELDİ'

Kiraz Aslan ise "Deprem olunca çocukların enkazdan çıkarıldığını görünce çok üzüldüm ve duygulandım. Umut'umuz aklıma geldi. Onun bu hayattan göçüp gitmesi gözümün önüne geldi. Çok üzüldüğüm için ve bir çocuğa anne-baba duygusu yaşatmak için koruyucu aile olmaya karar verdik. Başvurumuzu yaptık. Eşime ilk söylediğimde çok heyecanlandı ve duygulandı. Hiç beklemediği anda söyledim. Kendi Umut'umuzu büyütemedik. Bekir'i hiç görmeden ona bağlanmış gibiydim. Kalpten ona bağlanmış gibi hissettim. Aramızda kan bağı yok ama biz kalp ve can bağı ile birbirimize bağlıyız. Çocuğu olmayan ya da çocuğu olup da bir çocuğun hayatına dokunmak isteyen tüm ailelere tavsiye ediyorum" diye konuştu.