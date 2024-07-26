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Bingöl Valisi Yaralıları Ziyaret Etti

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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, bıçaklı saldırıda yaralanan 3 kişiyi hastanede ziyaret etti. Yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, bıçaklı saldırıda yaralananlardan 3 kişiyi tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkisinde 24 Temmuz'da madde bağımlısı olduğu belirtilen 20 yaşındaki Emir Can Zazaoğlu'nun bıçaklı saldırısı sonucu yaralanan Ahmet Güzel, Niyazi Yıldız, Sezer Taner ve Hasan Baki'nin Bingöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri devam ediyor.

Vali Usta, tedavileri normal serviste süren Güzel, Yıldız ve Taner'i ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Yaralıların yakınlarıyla da görüşen Usta, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Usta, gazetecilere, bıçaklı saldırının hem kendisini hem de Bingöl'ü derinden etkilediğini söyledi.

Saldırıda 9 kişinin yaralandığını, yaralılardan 4'ünün hayatını kaybettiğini anımsatan Usta, şöyle konuştu:

"Olay olduğu gün uçaktaydım, indiğimde haberi aldım. Ankara'da daha önce alınmış randevularımız vardı ve Bingöl ile ilgili işlerimizdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Sağlık Bakanı ve AFAD ile görüşmelerimiz vardı. Olayı Ankara'dan takip ediyordum. Gelir gelmez önce taziye ziyaretlerinde bulundum, hemen sonra hastaneye gelerek aileleri ve hastalarımızı ziyaret ettim. Bu, kesinlikle kabul edilebilecek bir olay değil. Adli ve idari boyutu devam ediyor. Bir ihmal, bir sıkıntı varsa onunla ilgili de gereken yapılacak. Bingöl'ümüzün rahat olmasını istiyorum. İstiyorum ki bu tür olaylar bir daha Bingöl'de yaşanmasın. Sadece uyuşturucuyla mücadele değil her türlü mücadelede toplumun desteğini ve katkısını bekliyoruz."

Olay

Bingöl'de önceki gün Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkisinde bir kişinin etrafındakilere bıçakla saldırması sonucu 4 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından Mirzan Mahallesi'ndeki su deposu mevkisinde polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı Emir Can Zazaoğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Hamdi Usta Bingöl Güvenlik Politika Güncel Haberler

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