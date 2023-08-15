Bingöl Valisi Ekinci'ye veda programı düzenlendi

Valiler Kararnamesiyle Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Bingöl Valisi Kadir Ekinci için veda programı düzenlendi.

Ekinci, İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, Bingöl'ün çok ayrıcalıklı ve önemli bir kent olduğunu söyledi.

Kentte 5 yıl boyunca hizmet etme fırsatı bulduğunu dile getiren Ekinci, şehit aileleri, gaziler, yaşlılar, dulların, yetimlerim her zaman ayrıcalıklı olduğunu ve onların öncülüğünde çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Hizmet ederken tek gayelerinin vatandaşların huzur ve refah içerisinde yaşaması olduğunu vurgulayan Ekinci, şöyle konuştu:

"Vatandaşla hemhal olmak ve onların sorunlarını birinci dereceden çözüme kavuşturmak hep önceliğimiz oldu. Geldiğimde de söylemiştim, devlet yürüyen bir hukuktur. Dolayısıyla devlet işlerini hukuka bağlı olarak yapar. Bizler de bugüne kadar hukukun dışına çıkmadan insan haklarına aykırı işlemler yapmadan vatandaşımızın lehine sonuçlanacak her şeyi yapma, çözümler üretme gayreti içerisinde olduk. Bunu yaparken elbette sadece kurumlarımızla değil, aynı zamanda iş insanlarımızla birlikte de hareket etme fırsatı bulduk. Her birine teşekkür ediyorum. Hakikaten bugüne kadar ne yaptıysak, ne yapma gayreti içerisinde olduysak hepsinde yanımızda yer aldılar. Hepsinde destek verdiler. Kendilerine şükranlarımı arz ediyorum."

Bingöl Valiliğine atanan Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta'nın çok tecrübeli ve kıymetli olduğunu ifade eden Ekinci, "Ben inanıyorum ki Bingöl'e bizim ötemizde bizden çok daha fazla gayreti olacaktır, hizmeti olacaktır. Bizden önceki tüm valilerimizin yaptıkları teşekkür ettiğimiz gibi bundan sonraki tüm valilerimize de inşallah güzel hizmetler yapma adına hayırlı görevler diliyorum." dedi.

Programda, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, kaymakamlar, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.