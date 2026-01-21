Haberler

Bingöl Üniversitesi Webometrics Dünya Üniversiteler sıralamasında yerini yükseltti
Güncelleme:
Bingöl Üniversitesi, 2026 Webometrics Dünya Üniversiteler sıralamasında 765 sıra yükselerek 1539'uncu oldu. Rektör Prof. Dr. Erdal Çelik, bu başarının kararlılık ve yeni nesil üniversite vizyonlarının bir sonucu olduğunu açıkladı.

Bingöl Üniversitesi, 2026 yılı Webometrics Dünya Üniversiteler sıralamasında 765 sıra yükselerek 1539'uncu oldu.

Üniversitenin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, üniversitenin 2025 yılı Webometrics sıralamasında 2304'üncü sırada yer aldığı, 2026 sonuçlarında ise 1539'uncu sıraya yükseldiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Erdal Çelik, başarının tesadüf olmadığını, orta ve uzun vadeli hedefleri olduğunu belirtti.

Çelik, "Bingöl Üniversitesini Webometrics sıralamasında 750-1000 bandına taşımayı hedefliyoruz. Bu yükseliş, kararlılıkla uygulanan yeni nesil üniversite vizyonumuzun somut bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Yeni nesil üniversite vizyonunun 8 ana başlık altında yapılandırıldığını kaydeden Çelik, bu vizyonun yüzde 74'ünün hayata geçirildiğini, elde edilen sıçramanın beklentileri karşıladığını ve üniversitenin yol haritasının daha net hale geldiğini bildirdi.

Çelik, akademik ve idari personele sürece sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
