Bingöl'ün Karlıova İlçesinde Kar Yağışı Etkili Oldu

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Karlıova ilçesi kırsalının yüksek kesimlerde, sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kartal Dağı'nda yağış ile beraber kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Bölgedeki rüzgar enerjisi santrali şirketi ekipleri, yolun kapanmaması için iş makineleriyle çalışma yaptı.