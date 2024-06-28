Bingöl'ün Genç ile Kiğı ilçelerinde çıkan orman yangınları söndürüldü
Genç ilçesinin Döşekkaya ile Kiğı ilçesinin Darköprü köylerindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlar, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdare, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bingöl'ün Genç ile Kiğı ilçelerinde çıkan orman yangınları söndürüldü.
Genç ilçesinin Döşekkaya ile Kiğı ilçesinin Darköprü köylerindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın bölgelerine Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdare, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Toplam 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi, 3 itfaiye aracı ve 45 personelle müdahale edilen yangınlar söndürüldü.