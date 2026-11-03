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Bingöl Solhan'da 81 yaşındaki Alzheimer hastası için arama altıncı gün sürüyor

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Bingöl Solhan'da 81 yaşındaki Alzheimer hastası için arama altıncı gün sürüyor
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastasını bulmak için AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmaları altıncı gününde sürüyor. Ekipler, yaklaşık 50 kilometrelik alandaki aramayı 18 araç, 161 personel, 5 dron ve 1 termal kamerayla sürdürüyor.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası Cabbar Peşmen'i bulmak için başlatılan arama çalışmaları altıncı gününde devam ediyor.

Halimepınar Mahallesi'ndeki evinden Genç ilçesinde yaşayan yakınlarının yanına gitmek üzere ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Peşmen'in bulunması için AFAD ekiplerince 29 Ekim'de başlatılan çalışmalar sürüyor.

AFAD, UMKE, Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yürütülen çalışmalarda Şimşirpınar, Dilektepe, Yenibaşak, Elbaşı, Göksu ve Yiğitharman köylerinde arama yapıldı.

Ekipler, çalışmalar kapsamında yaklaşık 50 kilometrelik alanı taradı.

Arama çalışmaları 18 araç, 161 personel, 5 dron ve 1 termal kameranın desteğiyle sürdürülüyor.

Olay

Halimepınar Mahallesi'ndeki evinden Genç ilçesinde yaşayan yakınlarının yanına gitmek üzere ayrılan Cabbar Peşmen'den haber alamayan ailesi, ilçedeki yakınlarıyla iletişime geçmiş, Peşmen'in buradaki eve de ulaşmadığının öğrenilmesi üzerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

İhbarın ardından başlatılan arama çalışmaları kapsamında incelenen güvenlik kamerası kayıtlarında, 25 Ekim'de evinden ayrılan Peşmen'in aynı gün saat 11.27'de Orman İşletme Müdürlüğü ile Yatılı Bölge Okulu civarında olduğu görülmüştü.

Kaynak: AA
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