BİNGÖL-MUŞ KARA YOLUNUN BİR KISMI TIR TRAFİĞİNE KAPATILDI
Bingöl Valiliği'nin sanal medya hesabından yapılan duyuruda, Bingöl- Muş kara yolunun bir kısmının TIR trafiğine kapatıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Bingöl-Muş devlet yolunun 0-61'inci kilometreleri (Kervansaray kavşağı ile Bingöl-Muş il sınırı arası) yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 15.30 itibarıyla TIR trafiğine kapatılmıştır" denildi.
Açıklamada ayrıca, Karlıova-Kargapazarı kara yolunun da araç trafiğine kapatıldığı belirtildi.
Aziz ÖNAL/BİNGÖL,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel