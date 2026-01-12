Haberler

BİNGÖL-MUŞ KARA YOLUNUN BİR KISMI TIR TRAFİĞİNE KAPATILDI

Güncelleme:
Bingöl Valiliği, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Muş kara yolunun 0-61'inci kilometrelerinin TIR trafiğine kapatıldığını duyurdu. Ayrıca, Karlıova-Kargapazarı kara yolunun da araç trafiğine kapandığı bildirildi.

Bingöl Valiliği'nin sanal medya hesabından yapılan duyuruda, Bingöl- Muş kara yolunun bir kısmının TIR trafiğine kapatıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Bingöl-Muş devlet yolunun 0-61'inci kilometreleri (Kervansaray kavşağı ile Bingöl-Muş il sınırı arası) yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 15.30 itibarıyla TIR trafiğine kapatılmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca, Karlıova-Kargapazarı kara yolunun da araç trafiğine kapatıldığı belirtildi.

