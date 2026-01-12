BİNGÖL-MUŞ KARA YOLUNUN BİR KISMI TIR TRAFİĞİNE KAPATILDI

Bingöl Valiliği'nin sanal medya hesabından yapılan duyuruda, Bingöl- Muş kara yolunun bir kısmının TIR trafiğine kapatıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Bingöl-Muş devlet yolunun 0-61'inci kilometreleri (Kervansaray kavşağı ile Bingöl-Muş il sınırı arası) yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 15.30 itibarıyla TIR trafiğine kapatılmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca, Karlıova-Kargapazarı kara yolunun da araç trafiğine kapatıldığı belirtildi.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,