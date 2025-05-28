Bingöl Kent Konseyi Başkanı Orhan Açıkbaş Hayatını Kaybetti
Bingöl Kent Konseyi Başkanı Orhan Açıkbaş, yaklaşık 2 yıldır tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. 52 yaşındaki Açıkbaş, 3 çocuk babasıydı ve cenazesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Mazrafaki Mezarlığı'na defnedildi.
Bingöl Kent Konseyi Başkanı Orhan Açıkbaş (52), hayatını kaybetti.
Yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi gören Açıkbaş, Bingöl Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
3 çocuk babası Açıkbaş'ın cenazesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Mazrafaki Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel