Karlıova'da "Vefa" ekipleri kar yağışına rağmen engelli, hasta ve yaşlıların yardımına koşuyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde "Vefa" ekipleri ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.

Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) oluşturulan ekip, ayda iki kez ilçedeki engelli, hasta ve yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Etkili olan kar yağışına rağmen evleri ziyaret ederek, buralarda temizlik yapan ekipler, vatandaşların bazı ihtiyaçlarını da karşılıyor.