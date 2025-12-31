Haberler

Karlıova'da "Vefa" ekipleri kar yağışına rağmen engelli, hasta ve yaşlıların yardımına koşuyor

Karlıova ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan 'Vefa' ekipleri, kar yağışına rağmen engelli, hasta ve yaşlıların ihtiyaçlarını aylık olarak karşılıyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde "Vefa" ekipleri ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.

Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) oluşturulan ekip, ayda iki kez ilçedeki engelli, hasta ve yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Etkili olan kar yağışına rağmen evleri ziyaret ederek, buralarda temizlik yapan ekipler, vatandaşların bazı ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

