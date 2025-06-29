Bingöl'de 20 yıl önce ölü bulunan bebeğin failleri yakalandı

Bingöl'de 20 yıl önce ölü bulunan bebeğin failleri yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2005 yılında Bingöl'de çanta içinde ölü bulunan isimsiz bebeğin faillerinin tespit edildiğini ve bir kişinin tutuklandığını açıkladı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalarda şüpheliler, Bursa'da yakalanarak Bingöl'e getirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekiplerinin, Bingöl'de 16 Kasım 2005 tarihinde çanta içerisinde ölü bulunan isimsiz bebeğin faillerinin yakalandığını ve olayla ilgili 1 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığı koordinesinde, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timlerince yapılan çalışmalar sonucu; Elazığ-Bingöl kara yolu yakınında 16 Kasım 2005 tarihinde spor çanta içerisinde beze sarılmış halde kız bebek cesedi bulunmuştu. Ancak mevcut delillerden olayın faillerine ulaşılamamıştı. 2024 yılında JASAT'ımızca özel bir ekip oluşturarak dosyayı yeniden incelemeye aldık. 4 şüpheli tespit edilerek teknik ve fiziki takibe alındı. Şüpheliler, ikamet ettikleri Bursa ilinde, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan müşterek operasyonda yakalanarak Bingöl'e getirildi" dedi.

'JASAT, FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLERİN YÜZDE 100'ÜNÜ AYDINLATTI'

Yerlikaya, "Yapılan titiz çalışmalarla; D.A. isimli şahsın evlilik dışı ilişki sonucu doğurduğu bebeğini diğer şüphelilerle birlikte çanta içerisinde ölüme terk ettiği belirlendi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden D.A. isimli şahıs tutuklandı. 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. JASAT bu yıl incelemeye aldığı faili meçhul cinayetlerin yüzde 100'ünü aydınlattı. Bingöl Valimizi, operasyonu koordine eden Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Bingöl İl Jandarma Komutanlığımız ile JASAT Timlerimizi tebrik ediyorum. İsim dahi konulmadan bir bebeği ölüme terk eden vicdansızlar, JASAT'tan kaçamadı. Hiçbir suçun cezasız kalmaması için özel ekiplerimiz ile gece-gündüz mücadelemize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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