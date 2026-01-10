Bingöl'de Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak konutların hak sahipleri kurayla belirlendi

Bingöl'de Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2 bin 59 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi.

Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, programda yaptığı konuşmada, kentsel dönüşümün kolay yürüyen bir iş olmadığını, bunun vatandaş, belediye ve bakanlık unsurlarıyla yapıldığını söyledi.

Bütün illerde deprem riski taşıyan veya taşımayan kamu binalarının ya yenilendiğini ya da güçlendirildiğini bildiren Suver, vatandaşların oturduğu mekanların da hızlı şekilde dönüştürülmeye devam edildiğini belirtti.

Asrın felaketinden sonra geçen yıl 455 bin 500 konutun yapılarak afetzedelere teslim edildiğini bildiren Suver, Yüzyılın Konut Projesi'ne de ülke genelinde 9 milyona yakın talep olduğunu aktardı.

Suver, şunları kaydetti:

"Sosyal konut, vatandaşımızın akşam başını yastığa koyduğunda 'sabah salimen uyanacağım' duygusuyla yatabilmesi için uygulamaya konan bir projedir. Kurada kazanamayan hemşehrilerimiz üzülmesinler çünkü bu 500 bin konutun arkasından diğer 500 binler gelecek. Hedefimiz, ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na yakışan her alanda olduğu gibi konut alanında da sağlam, dirençli binalara kavuşturmaktır. Bunu Allah'ın izniyle yapacağız. Sizlerin dua ve desteklerinizle bizim yapamayacağımız hiçbir şey yoktur."

2,5 yılda 6 bin civarında orta ve ağır hasarlı konut yıkıldı

Vali Ahmet Hamdi Usta da Yüzyılın Konut Projesi'nin deprem gerçeğiyle yüzleşilmesi ve dirençli bir şehir yaratılması açısından Bingöl'e çok büyük katkı sunacak uygulama olduğunu söyledi.

"Görev yaptığım yaklaşık 2,5 yıllık dönemde 6 bin civarında orta ve ağır hasarlı olarak bekleyen konutları, sizlerin de hoşgörüsüne sığınarak, başlangıçta biraz direnç oldu ama yıktık." ifadesini kullanan Usta, destek için vatandaşlara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Erdal Arıkan ise depreme karşı daha dirençli şehirler ve yapılar oluşturma adına önemli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Kent merkezinde son olarak Maden Sokak, Saray Mahallesi ve Temel Yapı'yla ilgili çok güzel projeler hazırlandığını, proje ihalelerinin tamamlandığını aktaran Arıkan, "Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızla yaptığımız görüşmelerde yakın zamanda Bingöl'de ofis kurulacak. Başta Maden Sokak olmak üzere bahsettiğimiz bütün alanların dönüşümü söz konusu olacak. Bu anlamda yeni yapılacak konutlarla Bingöl çok daha dirençli bir hale gelecek." diye konuştu.

TOKİ 2 No'lu Uygulama Dairesi Başkanı Ethem Demiray da Bingöl'de bugüne kadar yapımı tamamlanan ve devam eden toplam 8 bin 813 konut ve sosyal donatı inşa ettiklerini belirterek, Yüzyılın Konut Projesi'ne kent genelinde toplam 17 bin 312 vatandaşın başvurduğunu bildirdi.

Konuşmaların ardından noter huzurunda kura çekimi yapılarak hak sahipleri belirlendi.

Programa, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Vali Yardımcısı Yasin Şahin, İl Genel Meclisi Başkanı Nihat Doğu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Hasip Ekici ve vatandaşlar katıldı.