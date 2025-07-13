Bingöl'de Yükselen Sular Mahsur Kalan 4 Kişiyi Jet Ski ile Kurtardı

Bingöl'de Yükselen Sular Mahsur Kalan 4 Kişiyi Jet Ski ile Kurtardı
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Bingöl'ün Genç ilçesinde, Murat Nehri'nde suların yükselmesi sonucu mahsur kalan 4 kişi, AFAD ekipleri ve bir antrenörün jet ski ile kurtarıldı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, Murat Nehri'nde suların yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kalan 4 kişi, jet ski ile kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Genç ilçesinde Murat Nehri kıyısında meydana geldi. Nehir kıyısında piknik yapan 4 kişi, suların yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Genç Murat Aslanları Kulübü Antrenörü Yunus Zoroğlan'ın da yardımıyla çalışma başlattı. Mahsur kalanlar, Zoroğlan'a ait jet ski ile bulundukları yerden alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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