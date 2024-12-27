Bingöl'de Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Aksatıyor

Bingöl'ün Karlıova ile Yedisu ilçelerinde yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı.

Bingöl-Erzurum kara yolu, 14. kilometreye kadar yoğun kar ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatıldı.

Yedisu- Erzincan kara yolunda ise bir yolcu otobüsü ve bazı araçlar yolda kaldı.

Bölgeye sevk edilen karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yol açıldı. Jandarma ekipleri de sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Ekipler, karın devam ettiği bölgelerde ulaşımın aksamaması için aralıksız çalışma yürütüyor.

Bu arada, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bingöl-Elazığ yolu Direkli rampası ve Yolçatı köyü mevkisinde yolda kalan sürücülere yardım etti.