Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 kilo 866 gram kubar esrar ve ruhsatsız silah ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe kırsalında dün 3 adrese operasyon düzenlendi.
Aramalarda 2 kilo 866 gram kubar esrar ile ruhsatsız tabanca, şarjör ve 3 fişek ele geçirildi.
Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel