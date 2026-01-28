Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 kilo 866 gram kubar esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe kırsalında dün 3 adrese operasyon düzenlendi.

Aramalarda 2 kilo 866 gram kubar esrar ile ruhsatsız tabanca, şarjör ve 3 fişek ele geçirildi.

Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.