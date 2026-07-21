Bingöl'de uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde uçurumdan yuvarlanarak dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü A.T., kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
A.T. idaresindeki otomobil, Karlıova-Yedisu kara yolunun Kaynarpınar köyü mevkisinde uçurumdan yuvarlanarak, dere yatağına düştü.
İhbar üzerine bölgeye UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
A.T'nin cenazesi, Karlıova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Bülent Temiz